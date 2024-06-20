İşte İsrail'in Gazze soykırımı: Yüzlerce aileyi nüfustan sildi!
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza attı. 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Siyonist İsrail'in katil ordusu, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle saldırılarına devam ederken Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli tarihçi Rashid Khalidi, katliamla ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı. Gazze'de yaşanan ilk 10 saldırıda kundaktan mezara katliam yaptığını belirterek yüzlerce ailenin nüfustan silindiğini açıkladı.
Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli tarihçi Rashid Khalidi, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'ye başlattığı saldırıların yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
Khalidi'nin analizine göre, Gazze'de neredeyse her aile, İsrail ordusunun ağır saldırıları karşısında büyük kayıplar verdi. Özellikle ilk 10 saldırıda birçok aile tamamen yok edildi. İsrail ordusu, belirlediği coğrafi konumlarda ilk olarak ailelerin bulunduğu konutları hedef aldı.
NESİLLER BOYU AİLELER YOK OLDU
Bu acımasız saldırıların en trajik örneklerinden biri Muğrabi ailesiydi. Aralık ayındaki tek bir İsrail hava saldırısında yaklaşık 70 kişilik bir kayıpla karşı karşıya kaldı.
Benzer şekilde, Ebu Nacas ailesi de Ekim ayındaki saldırılarda, 2'si hamile kadın olmak üzere 50'den fazla üyesini kaybetti. Bu aileler, İsrail bombardımanlarının acımasız yüzünü en derinden hissedenlerdi.
CAMİLERDE YAŞAYAN KİMSESİZLER ÖLDÜRÜLDÜ
Büyük Doghmush kabilesi, bir cami saldırısında en az 100 akrabasını kaybederek, bu trajedinin bir parçası oldu. Ebu el-Qumssan ailesi 80'den fazla üyesini kaybederken, Salim ailesi de 270'den fazla akrabasını yitirdi.
Salim ailesi, bu acımasız saldırıların ardından tamamen yok oldu. Maliz ailesinin yaşadığı bina da hava saldırısıyla yok edildi ve patlamada 170'ten fazla aile üyesi evinde can verdi.
BEYAZ BAYRAK ASAN BİNALAR VURULDU
İsrail ordusu, beyaz bayrakla barış ve teslimiyet işareti veren binaları bile vurdu. Hedef gözetmeden havadan ölüm yağdırılan saldırılarda, el-Ağa ailesinin 30 üyesi öldürüldü.
Aralık ayında bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda ise en az 4 aileden 106 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin kuzeyindeki kalabalık Cibaliya mülteci kampına düzenlenen bir saldırıda, İsrail bombaları bir yapı bloğunun tamamını yerle bir etti ve Ebu el-Qumssan ailesinin yaklaşık 40 üyesini öldürdü.