Girit'te 4 bin yıllık keşif: Dairesel yapının gizemi çözülüyor

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Papoura Tepesi'nde 4 bin yıllık dairesel bir anıt ortaya çıktı.Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bin 800 metrekarelik bu yapının ritüel veya dini amaçlı kullanılmış olabileceği kaydedildi.Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazı yerlerde 1,7 metre yüksekliğinde olan 8 eşmerkezli taş halkadan oluşuyor.Arkeologlar, dairesel yapının Girit'in Minos kültürüne ait olabileceğini öne sürdü.Minos kültürü antik ritüellerde kullanılan zirve kutsal alanlarıyla bilinmektedir.Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan hayvan ve insan heykelcikleri gibi Minos sanatının örneklerini barındırır.Yunanistan'da antik tarihi alanların keşfi, sık sık inşaat projelerini durma noktasına getiriyor. Son olarak Kastelli havaalanı projesi, en az 35 yeni arkeolojik alanın keşfiyle sonuçlandı. Kültür Bakanlığı, bu yapıların modern inşaatlardan korunacağını belirtti.Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, 'Bu, büyük ilgi uyandıran eşsiz bir buluntu. Anıtın arkeolojik araştırmasının tamamlanması ve korunması için gerekli çözümler var. Hepimizin önceliği anıtın korunması. Kültürel mirasın önemini ve değerini anlıyoruz' ifadelerini kullandı.