CHP'liler birbirine girdi! Sosyal medy karıştı: 'Bu iftiranı sana yedireceğim!'

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Özdil'in 'Bidon Kafa' açıklamasına ithafen sert sözler kullanmıştı.Özel'in açıklamalarının ardından Özdil, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.Özdil paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:Buket Aydın’ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.“Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.“Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için,Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.Özel, Yılmaz Özdil'le ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar.