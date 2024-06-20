Akaryakıtta tabela değişecek mi? Yola çıkacakların gözü bu haberde: Sektör kaynakları flaş gelişmeyi duyurdu

Akaryakıt fiyatları zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.Motorine geçen hafta 13 Haziran'da 1 lira 35 kuruş zam gelmişti.Zam haberi bayram tatili dönüşü için yola çıkacak sürücüleri üzmüştü.Ancak sektör kaynakları sevindiren gelişmeyi duyurdu.Alınan bilgiye göre yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları...Benzin litre fiyatı: 40.29 TLMotorin litre fiyatı: 40.67 TLLPG litre fiyatı: 20.19 TLBenzin litre fiyatı: 40.15 TLMotorin litre fiyatı: 40.57 TLLPG litre fiyatı: 19.64 TLBenzin litre fiyatı: 41.24 TLMotorin litre fiyatı: 41.63 TLLPG litre fiyatı: 20.19 TLBenzin litre fiyatı: 41.54 TLMotorin litre fiyatı: 42.02 TLLPG litre fiyatı: 19.89 TLFiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.