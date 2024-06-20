AK Partili Güler'den başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin açıklama: Uyutulmaya veteriner hekimlerle karar verilecek

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi haline geldi.Şimdiye kadar birçok vatandaşı yaralayan ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenleme için ise AK Parti kolları sıvadı.Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi.Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise tartışmalara yol açan uyutma seçeneğinin, düzenlemede yer alacağını söyledi.'Diğer hayvanların sağlığını da korumak zorundasınız'Abdullah Güler, 'Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız.' diye konuştu.Abdullah Güler, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlara yönelik uygulamanın 'öldürülme' ya da 'uyutulma' değil, 'ötanazi' tanımıyla yasada yer alacağını belirtti.Ötanaziye kimin karar vereceğine ilişkin soruyu da cevaplayan Güler; kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyuttaki köpeklerin uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticilerinin karar vereceğini söyledi.Teklifte en önemli başlığın kısırlaştırma olacağının altını çizen AK Parti Grup Başkanı Güler, kısırlaştırma ile beraber sahiplendirmenin de özendirileceğini vurguladı.