Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın girişimcilere müjde! Destek ve teşvikler tek çatıda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, kadın girişimciler için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını bir araya getiren yeni bir web sitesi oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yeni platformun detaylarını paylaştı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan 'Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' kapsamında, Türkiye'de kadın girişimci sayısını artırmak ve mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek hedefleniyor. Bu çerçevede hayata geçirilen web sitesi, kadın girişimciler için gerekli tüm bilgi ve destekleri bir arada sunuyor.Yeni web sitesinde, kadın girişimciliği alanında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler yer alıyor. Bakan Göktaş, 'Destek ve Teşvikler' başlığı altında, bakanlıklar, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, bankalar ve kalkınma ajansları gibi kurumların sunduğu destek ve teşviklere kolayca ulaşılabileceğini belirtti.Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, kadın kooperatiflerinin tanıtımına destek veriyor. Bu proje sayesinde, 593 kadın kooperatifi kayıt altına alındı ve bu kooperatiflerin çalışma alanlarına ilişkin bilgilere 'Kadın Kooperatifleri Web Portalı' üzerinden ulaşılabiliyor.Kadın girişimciler, Bakanlık tarafından yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' kapsamında oluşturulan dijital portal üzerinden iş, staj, eğitim ve girişim desteklerinden yararlanabiliyor. Bu portalda, yapay zeka asistanı sayesinde kullanıcılar sorularını yazıp, ihtiyaç duydukları bilgiye hızlıca ulaşabiliyorlar.Web sitesinde, kadın girişimciliği alanındaki mevcut duruma ve verilere ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Ayrıca, kadınlara ilham vermesi amacıyla rol model girişimci kadınların başarı hikayeleri de sitede paylaşılıyor. Bu hikayeler, kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları ve başarıya nasıl ulaştıklarını gözler önüne seriyor.Sitede, kadın girişimciliği alanındaki faaliyetlere ilişkin haberler, düzenlenecek etkinlikler ve yapılacak çalışmalara dair duyurular da yer alıyor. Kadın girişimciler, bu platform üzerinden sektördeki gelişmeleri yakından takip edebilir ve kendileri için önemli olan bilgilere erişebilirler.Yeni web sitesi, Türkiye'deki kadın girişimcilerin bilgiye kolayca ulaşmalarını ve desteklerden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu adım, kadın girişimciliğinin gelişimine katkıda bulunarak Türkiye ekonomisine de önemli bir ivme kazandıracak.