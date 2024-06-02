Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon, 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanmaya karşı ilçedeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda saman, yatak gibi yerlere gizlenmiş 2 uzun namlulu tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 82 fişek ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.