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Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon, 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 2.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 2.06.2024 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da 9 adrese eş zamanlı operasyon, 7 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ve yasa dışı silahlanmaya karşı ilçedeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda saman, yatak gibi yerlere gizlenmiş 2 uzun namlulu tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 82 fişek ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.