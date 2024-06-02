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Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!

Tekirdağ’da bir rezidansa düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Ekleme: 2.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 2.06.2024 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Savcılık izniyle harekete ekipler, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

İfadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip, fuhşa zorlandıklarını belirten kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!

Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı...