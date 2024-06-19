  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TikTok, Instagram'a rakip oluyor:Yepyeni uygulama...

TikTok, yeni sosyal medya uygulaması "Whee"yi sessizce yayınladı. Türkiye'de de erişime açılan uygulama, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına imkan tanıyor.

Ekleme: 19.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
TikTok, Instagram'a rakip oluyor:Yepyeni uygulama...
Geçtiğimiz aylarda yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'un karşısına çıkmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikti.

TikTok uygulamasının kodlarında, “TikTok Photos” isimli bir platforma rastlanmıştı. Bu da yeni fotoğraf uygulamasının yolda olduğunu gösteriyordu.

TikTok, Whee isimli fotoğraf uygulamasını yayınladı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, 'Whee' olarak isimlendirdiği yeni bir mobil uygulama yayınladı.

Türkiye'de de erişime açılan Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına izin veriyor.

TikTok, Instagram'a rakip oluyor:Yepyeni uygulama...