TikTok, Instagram'a rakip oluyor:Yepyeni uygulama...

Geçtiğimiz aylarda yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'un karşısına çıkmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikti.TikTok uygulamasının kodlarında, “TikTok Photos” isimli bir platforma rastlanmıştı. Bu da yeni fotoğraf uygulamasının yolda olduğunu gösteriyordu.Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, 'Whee' olarak isimlendirdiği yeni bir mobil uygulama yayınladı.Türkiye'de de erişime açılan Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına izin veriyor.