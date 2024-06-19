Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, 'Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor.' dedi.Putin, 'Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum.' diye konuştu.İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi.' bilgisini paylaştı.Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, 'Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz.' ifadesini kullandı.Dünyadaki durumun değişken olduğunu ve gittikçe zorlaştığını belirten Kim, 'Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz.' sözlerini sarf etti.İki liderin görüşmesi, küresel siyaset arenasında da spekülasyonları beraberinde getirdi. ABD, kritik ziyaret için 'Endişeliyiz' açıklamasında bulunurken konuyla ilgili analizler de peş peşe geldi.Kritik ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, görüşmelerin ana konusunun askeri alandaki işbirliği olduğunu vurguladı.Kemaloğlu, 'Sovyetler Birliği döneminde uzun yıllar boyunca Kuzey Kore'ye maddi ve askeri destek veren Rusya, Ukrayna'daki savaş dolayısıyla Kuzey Kore'nin askeri teknolojilerine ihtiyaç duyuyor. Güney Kore yetkilileri Kuzey Kore'nin bugüne kadar Rusya'ya yaklaşık 5 milyon top mermisi gönderdiğini ileri sürüyor. Kaldı ki 2000'de yapılan ziyarette Putin'in şimdiki Koreli liderin babası Kim Jong-il ile görüşmesi sırasında Rusya ve Kuzey Kore üçüncü ülkenin saldırısına karşı birbirlerini destekleme kararı aldı.' İfadelerini kullandı.Kemaloğlu görüşmelerde', 'belirli askeri teknolojilerin ortaklaşa üretilmesi, Rusya'nın Kore'ye casus uydu fırlatma sürecinde yardım etmesi gibi konuların' ele alınmasının kuvvetle muhtemel olduğuna da yer verdi.Ele alınacak konulardan birinin de Kuzey Kore'nin nükleer silah üretimi konusu olduğuna yer veren Kemaloğlu, 'Son günlerde Rusya ile Batı arasında yaşanan gerginlikte taraflar sıkça nükleer silahlar konusunu gündeme getiriyor ve bir nevi de birbirlerini tehdit ediyorlar.Bu bağlamda, Rusya ile Kuzey Kore liderlerinin nükleer silah konusunu ele almaları şüphesiz uluslararası arenada ses getirecektir. Batı'nın Rusya'ya yaptırımlar uygulaması ve Ukrayna Barışı Konferansı örneğinde görüldüğü üzere bu siyaset bir sonuç vermese de Ukrayna konusunda baskı yapma çabası Rusya'nın Kuzey Kore ile daha da yakınlaşmasına neden oluyor. Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti öncesinde ülkeyle stratejik işbirliği anlaşma metnini onaylaması da ilişkilerin yeni seviyeye çıkacağına işaret ediyor.' Sözlerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.