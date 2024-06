Batı ülkeleri imrenerek bakıyor! Türkiye-Afrika kardeşliği...

Türkiye'nin Afrika açılımıyla titizlikle yürüttüğü politika meyvelerini vermeye devam ediyor. Ankara'nın 'kazan-kazan' yaklaşımıyla Afrika kıtasında her alanda kurduğu bağlar artık kardeşlik ruhuyla kök salıyor. Sömürge zincirlerinden kurtulan Afrika, emperyalist Batı'yla arasına artık mesafe koyuyor.Bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı kurum ve kuruluşlardan da son haftalarda ardı ardına Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere dair raporlar yayınlanıyor. Söz konusu raporlarda 'Türkiye, Afrika'da güçleniyor.AB'nin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor' tespiti dikkat çekiyor. Uzmanlara göre AB, Afrika'da giderek artan Rusya ve Çin etkisine karşılık Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. İşte AB raporlarından çarpıcı alıntılar:Paris merkezli AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü EUISS: Türkiye, Afrika'da ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında güçlü bir aktör. AB ülkeleri Türkiye'yle bu durumunu dikkate alarak ortaklık kurmalı.EUISS'in Chaillot raporu: Türkiye, Afrika'daki etkisini her gün genişletiyor. AB'nin, Ankara ile yapıcı bir ortaklık kurması önemli hale geldi.Almanya Dışişleri Bakanlığı: AB, Afrika konusunda Ankara'yla yapıcı ortaklık kurmalı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılbaşında Afrika ile yeni bir sayfa açma gerekçesiyle gittiği ülkelerde yuhalanarak karşılandı. Gabon, Angola, Kongo ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vatandaşlar, Macron'u 'istenmeyen adam' ilan etti.Macron, Afrika ülkelerinde 'defol' sloganlarıyla karşılandı. Afrika basını Macron'un özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'ya ziyaretinin duyurulmasından bu yana çok sayıda gösterinin patlak verdiğine dikkat çekti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma şehrinde Macron'un ziyaretini protesto edenler, Paris'in 'FransAfrika' planına 'Hayır' dedi ve Fransa bayrağı yaktı. Macron, 'Bundan sonra Afrika'ya karışmayacağız. Geçmişin mirasından uzaklaşmak istiyoruz' dese de kıtada tepkileri dindirmeyi başaramadı.Emine Erdoğan, Afrika'yla hep özel bir bağ kurdu. Afrikalı lider eşleriyle sık sık bir araya gelen Emine Erdoğan, Türk kadınları ile Afrikalı kadınlar arasında el emeği ve göz nuru üzerinden bir gönül bağı kuran Afrika Kültür Evi Derneği projesiyle de 2016'dan bu yana özel bağları her geçen gün daha da sağlam hale getirdi.Kültürel diplomasinin en güzide örneği olan projeyle kültür evleri Tanzanya'dan Senegal'e, Güney Afrika'dan Cezayir'e ülkemize eğitim almaya gelen öğrenciler için de bir ev gibi oldu. Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitapta kaleme aldı.TİKA, Afrika'nın kalkınmasına, huzur ve barışına her alandaki projeleriyle destek oldu. Başta anne ve çocuk sağlığı olmak üzere son 5 yılda 228 sağlık projesini hayata geçiren TİKA'nın, bölgeye kazandırdığı hizmetler arasında, Libya Fizyoterapi Hastanesi, Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi gibi projeler ön plana çıkıyor.Tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık alanında 210 proje uygulamaya koyan TİKA, Afrika'da eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek için de faaliyetler bulundu. Kıtanın en önemli sorunlarından olan temiz su ve sanitasyona yönelik projeler de TİKA'nın Afrika'da önem verdiği projeler arasında yer alıyor.Kurum, bu kapsamda içme suyu temini ve su arıtma tesislerinin kurulumu gibi projeler yürüterek Afrika'da yaşam koşullarını iyileştirme çabalarına katkı sunuyor. Bu kapsamda 32 projenin hayata geçirildiği Afrika'da 6 proje ise genel çevre koruma alanında uygulamaya konuldu. TİKA'nın desteğiyle Cezayir'de Keçiova Camii, Sudan'da Ali Dinar Evi, Etiyopya Necaşi Türbesi ve yine Etiyopya'da Harar Osmanlı Konsolosluğu'nun restorasyonları yapıldı.2010'da Erdoğan'ın vizyonuyla başlayan Afrika açılımı kapsamında Türk Hava Yolları her geçen yıl Afrika kıtasındaki uçuş sayısını artırdı.Dünyadaki 193 ülkenin 129'undaki 296 (İç hatlarla 342) noktaya uçarak en çok yere uçabilme başarısı gösteren THY, Afrika kökenli olmayan, dünyanın diğer önemli ve büyük havayolları arasında Afrika'nın 54 ülkesinden 42'sindeki 62 noktaya uçuş yaparak en çok sefer yapan havayolu şirketi olma rekorunu da eline aldı.