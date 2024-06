Bakan Tekin'den yeni müfredat müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bayramlaşma törenine katıldı. Yeni müfredatın, dünyada rekabet edilen diğer ülkelerin müfredatını yakalamayı ve evrensel standartlara uygun olmayı hedeflediğini ifade eden Bakan Tekin, Türkiye'deki eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Kurban Bayramı sebebiyle memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yakalandığı hastalığa yenik düşen emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün Narmanlı Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile cenaze namazını kılan Bakan Tekin, Aygün'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde, iki buçuk aydır ülkede yeni müfredatın tartışıldığını söyledi. Bu konuda iki şey yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:'Bir, bizim müfredatımız dünyada rekabet ettiğimiz diğer ülkelerin müfredatını yakalasın, aynı müfredat olsun. Çocuklarımıza onlardan daha fazla şeyi öğretmeyelim, onlardan daha az şeyi de öğretmeyelim. Dolayısıyla evrensel ölçülere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz bundan 30-40 yıl öncenin müfredatıyla, 30-40 yıl öncenin bakış açısıyla bilgi yüklemeye devam ediyoruz. Dünya bunu artık terk etti. İkincisi şunu yaptık, dedik ki bizim kültürümüz, geleneğimiz, medeniyetimiz, çocuklarımız bu medeniyetimizin kültürüne sahip olsunlar, bu birikimi gelecek kuşaklara aktaralım. Bayram olduğunda, çocuklarımız büyüklerin ellerini öpme geleneğinden vazgeçmesinler. Bayram olduğunda, çocuklarımız nerede yaşarsa yaşasınlar, gelsinler büyüklerinin kabirlerini ziyaret etsinler, memleketteki büyüklerin ellerini öpsünler. Bu gelenekler devam etsin istiyoruz, çocuklarımız bunları öğrensin istiyoruz.'Bakan Tekin, 'Muhalefet de diyor ki bunlara gerek yok. Ben de diyorum ki bizim halkımız, bizim milletimiz bunu arzu ediyor, bunu istiyor. Değerlerimiz, bizi bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimiz, asgari müştereklerimiz mutlaka gelecek kuşaklara aktarılsın istiyoruz. Böyle bir müfredat değişikliği de yapmış olduk. İnşallah sizlerin de dua ve destekleriyle, eylül ayından itibaren yeni müfredatla çocuklarımız yetişecek.' diye konuştu.Yaklaşık 20 yıl önce 60-70 kişilik sınıflarda ders işlendiğini ve öğretmenlerden birinin bu dönemde 40 kişilik dersliklerde ders işlemeyi hayal ettiğini anlatan Tekin, şu an derslik başına düşen öğrenci sayısının 22 olduğuna işaret etti.Şu an 1 milyon 100 bin öğretmenin olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti: 'Sokakta gördüğünüz 80 kişiden 1 tanesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maaşı ödenen öğretmen statüsünde. Bakın bu devasa bir rakam. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30'lu 40'lı rakamlardan şu an 13-14'lere düşmüş durumda. Bunlar dünya ortalamalarının gerçekten üstünde olan rakamlar. Dünyanın hiç bir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi, kamu tarafından fonlandırılmıyor. Bunların hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın genel bütçeden birinci sıraya en çok payı son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığına ayırdığı için yapılan şeyler. Çabuk unutuyoruz. Bunları hatırlatmak istedim. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz ama bu yapılanların ne tür fedekarlıklarla yapıldığını da yapan kişilere bunun saygısını göstermeli, bunları sık sık hatırlamak durumundayız. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.'Tekin, salgın sürecinin ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'yi ekonomik anlamda etkilediğini ve sorunları kamu bütçesiyle çözdüklerine dikkati çekerek, 'Bunu uluslararası toplantılarda dile getirdiğimde, 'kamu bütçesiyle çözüyoruz' dediğimizde, dünyadaki insanlar şaşırıyorlar, 'bunu neden yapıyorsunuz, nasıl gücünüz yetiyor' diyorlar. Deprem bölgesi için harcadığımız bütçe, yaklaşık 110 milyar dolar.' ifadelerini kullandı.Eğitim öğretim sezonunun tamamlandığını hatırlatan Tekin, öğretmenlere teşekkür etti.Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Tekin, 'Dün okullarda çocuklarımızdan gönüllü olarak bir şey istemiştik. Gazze'de karne alamayan çocuklar, ki rakam muhtelif verilse de 15 binin üzerindeki çocuğun eğitim öğretimden mahrum edildiği, şehit edildiği haberleri var. Onlara en azından farkındalık oluşturalım diye bir şeyler yapalım dedik. Dün okullarımızda yüzlerce okulumuzda karnelerini sembolik olarak balonlara bağlayıp, Gazzeli çocuklara özgürlük farkındalığı için bir etkinlik yaptılar. Bu duyarlılığın devam etmesini temenni ediyorum.' dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da birer konuşma yaparak katılımcıların bayramını tebrik etti.Bakan Tekin, konuşmaların ardından partililerle bayramlaştı.