Öğrenciler dikkat! Bu yaz tatilinde ilk kez yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaokul öğrencilerine yönelik harika bir programın müjdesini verdi.Bu yaz tatilinde, Beceri Geliştirme Programı kapsamında, ortaokul öğrencileri için Zanaat Atölyeleri kurulacak.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bu yeni atölye programının detaylarını paylaştı.Tekin, açıklamasında şunları söyledi:“Ağaç, ağaç içinde büyür; tecrübe paylaşarak çoğalır. Öğrencilerimizin erken yaşlarda temel mesleki becerileri keşfetmesi, gelecekte geniş kariyer seçeneklerine sahip olmaları ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini güçlendirmek amacıyla yeni çalışmalarımızı evlatlarımızla buluşturuyoruz. Bu yaz tatilinde Beceri Geliştirme Programı kapsamında ortaokul öğrencilerimizle ilk kez buluşacak olan Zanaat Atölyeleri'ne de sizleri bekliyoruz çocuklar. Şimdiden kolay gelsin!”