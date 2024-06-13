Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Madrid çıkarması! Gazze konusunda net mesaj: Kalıcı ateşkes...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Heyetlerarası görüşmenin ardından, iki ülke arasında stratejik anlaşmalar imzalandı. İki lider, Madrid'deki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.İspanya Başbakanı Sanchez'in konuşmasından öne çıkanlar:'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ACİL İHTİYAÇ'2021 yüksek düzeyli toplantısında yıllık 20 milyar dolar hedefine ulaşmayı belirlemiştik. Hala büyüme potansiyelimiz devam ediyor. Bundan sonraki zirvede 25 milyar Euro'ya çıkarmaya kararlıyız. Her iki tarafa da fayda sağlayan çok sayıda şirket var. Aramızdaki iş birliğini güvenlik ve savunma alanında sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemiz yapıcı yaklaşımın kararlı savunucusudur. Türkiye ile AB arasındaki bu rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.Enerji konusundaki anlaşmaları destekledik. Gümrük Birliği konusunda destekledik. İspanya ve Türkiye'nin kaygılarının paylaştığı temel uluslararası senaryolara değinmek istiyorum. Her iki ülke barış odaklı çalışmaya devam edecek.Gazze konusunda kalıcı ateşkes, insani yardımın girişi, rehinelerin serbest bırakılması gibi ortak görüşlerimizi paylaşıyoruz. Çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. İki devletli çözüm gerekiyor. Acil bir ihtiyaçtır.Ukrayna'ya bakış açısı da birbirimize yakın. Önemli anlaşmalar imzalandı bu konuda.İspanya kararlı bir şekilde Ukrayna ve Filistin'de barışı destekliyor. Son olarak aramızdaki kültürel ve bilimsel işbirliğine değinmek istiyorum. Bu alanda çok iyi ilişkileri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda da yapmış olduğumuz kültürel diyalog ve anlaşmayı 2025'te kutlayacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.Çok farklı konuları ele aldık. İkili ilişkileri ele aldık. Ekonomi, bilimsel ve teknoloji, uzay alanı, ormanlar gibi... İlişkimizin dinamiğini geliştiren konualr olarak yansıyor.'20 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAMAKTAYIZ'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve nedeniyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.Kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda! Canlı yayında ufalama deneyi istedi!20 milyar dolar hedefini yakalamaktayız. Bir daha ki hedefimiz 25 milyar Euro'ya ulaşmak. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Toplantılarda yapılan çalışmaların somut hale dönmesinin takipçisi olacağız.İspanya hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun güvenliğine destek veriyor. Bu katkının bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni ediyorum. İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi idrak eden dostlarımızdandır.Bu tutumun önümüzdeki dönemde güçlenerek sürmesini devam ediyoruz. Sayın Sanchez ile Avrupa'da artan İslam düşmanlığını da görüştük. Bu tür meydan okumalarla mücadelede medeniyetler ittifakı önemli bir platformdur.İttifakın 20. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken, ileriye dönük neler yapabileceğimizi de ele aldık.'TANIMA KARARI ÇOK MÜHİMDİR, BU TUTUM ÖRNEK OLMALI'Gazze başta olmak üzer Filistin topraklarında yer alan gelişmeler odağımızda yer aldı. İspanya'nın Gazze tutunumunun henüz Filistin'i tanımayan ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ederim. Tanıma kararı çok mühimdir, bu tutum örnek olmalı.Sözlerime son verirken nazik ev sahipliğinden dolayı Sayın Sanchez başta olmak üzere tüm İspanyol dostlarıma teşekkür ediyorum.'Küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in önemli rolü oldu.'ALINAN KARARLAR UYGULAMAYA GEÇMELİ'Gazze için alınan kararlar önemli. Alınan kararlar kağıtta kalmamalı, uygulamaya geçmeli. BM İsrail'e gerekli baskıyı yapmalı. İsrail bu saldırılardan vazgeçmelidir. Ateşkes kararı kağıtta kalmamalı.Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz.Rusya-Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettik.'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN'Dünyanın kaderi maalesef 5 ülkenin elinde. Filistin için hep beraber adımlar atmalıyız. ABD'nin duruşu bizi üzüyor.'