Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79'uncu yılını kutladı.Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan kutlamalara ev sahipliği yaptı. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, Batı'ya yönelik sert mesajlar verdi.Putin, 'Batılı elitlerin yeni çatışmaları kışkırtma politikası intikamcılığın bir unsurudur.' dedi.Küresel çatışmayı önlemek için 'her şeyi yapacaklarını' söyleyen Putin, şöyle devam etti:Aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazırdır.Rusya, zor ve dönüm noktası niteliğinde bir dönemden geçiyor. Anavatan'ın kaderi ve geleceği her birimize bağlı.Putin, Rusya'nın ve onun birleşmiş halkının özgür ve güvenli geleceğini garanti altına alacağından emin olduğunu söyledi ve ekledi:İntikamcılık, tarihle alay edilmesi ve Nazizm'in mevcut takipçilerini haklı çıkarma çabası, Batılı elitlerin politikasının bir parçasıdır.Batı, küresel çatışmaları, etnik gruplar arası düşmanlığı kışkırtmaya çalışıyor.Rusya Devlet Başkanı Putin, geçit törenine katılanların Zafer Bayramı'nı tebrik ederken şunları söyledi:Sevgili Rusya vatandaşları! Sevgili gaziler! Yoldaşlar, askerler ve denizciler; savaşçılar, komutanlar, savaş gazileri ve özel askeri operasyonun kahramanları! Sizi ulusal, kutsal bayramımız olan Zafer Bayramı'nda tebrik ediyorum!Herhangi bir devletin veya ittifakın ayrıcalık iddialarını reddediyoruz. Bu tür hırsların nelere yol açtığını biliyoruz.