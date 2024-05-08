AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Balıkesir il teşkilatıyla buluştu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarından alınan ilham ve seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Balıkesir'e geldiğini söyleyen Yılmaz, ilerideki süreci yönetecek olan yol haritasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.Aday belirleme süreçlerinin rekabet içinde geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Seçimden önceki aday belirleme süreçleri, hatta meclis üyelerinin belirleme süreçleri hep rekabetin olduğu süreçlerdir. Rekabetin olduğu yerde de ufak tefek incinmişlikler, incinmeler olabilir. Şimdi incinmişliklerin ve incitmelerin bir kenara bırakıldığı, kucaklaşmanın başladığı, önümüzdeki süreçte yeni bir hamlenin yapılmasıyla ilgili geçmişten aldığımız dersle birlikte yeni bir heyecanı, yeni bir atılımı yapmamız gereken bir sürecin yönetilmesi konusunda arkadaşlarımıza önerilerimizi, tembihlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.Sandığı iyi okumak gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim gecesi ifade ettiği gibi her seçimi, sandıktan çıkan sonucu milletimizin ifade ettiği, milletimizin söylemek istediğini net bir şekilde ifade ettiği bir çıkarsama olarak görüyoruz. Yani sandığı okuyoruz. Sandık bize daha fazla çalışmamızı söyler. Sandık bize bazı konularda eksikliklerimizin olduğunu söyler. Sandık bize yeniden organize olmamız gereken bazı konularda uyarılarda bulunur. Sandığı iyi okumak lazım. Siyasetin aslında en güzel sonuçları siyasetin ayrıntılarının, siyaset politikalarının, sosyolojisinin iyi dizayn edilmesini isteyen siyaset yöneticilerinin sandığı iyi okumaları lazım. Biz de sandığı iyi okuyan bir siyasi hareketiz. AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz. Beklemediğimiz bir sonuçtu bu ama milletimiz ne diyorsa bizim başımızın üstünedir. Milletimizin söylediğine saygılıyız. Milletimizin söylediği, 'Daha fazla çalışın. Daha iyi organize olun. Ülkemizin ciddi sorunları var. Bu sorunları da ihmal etmeyin.' Bunun başında ekonomi var. Bunun devamında ekonomiyi takip eden süreç içerisinde ülkemizin içinde bulunduğu, bu coğrafyanın içinde bulunduğu hassasiyetlerin gerektirdiği bazı şeyler var" açıklamalarında bulundu.Yusuf Ziya Yılmaz, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depreme de değinerek, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem yaşadı. Bu depremde 11 tane büyükşehir yerle bir oldu. Bu illerde yapılan faaliyetlerimiz var. Bu senenin sonunda 200 bine yakın konutu orada teslim etmemiz gibi bir mecburiyetimiz var. Allah'ın izniyle onları başaracağız. Tüm bu ayrıntıları, bütün bunları okuyoruz ve buna dönük olan çalışmalarımızı yeniden planlayıp organize ediyoruz. Biz 'Durmak yok yola devam' deriz. Bir seçim biter, ondan sonraki sabah, 'Tamam buradan alacağımız dersleri alıyoruz. Şimdi önümüzdeki sürecin buradan aldığımız derslerin planlamasını yapmamız gerekir' deriz. Bunlar, yeni hamlenin adımıdır. 2028-2029'a giden sürecin reorganizasyonudur diyebilirim" ifadelerini kullandı.