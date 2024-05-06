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İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon lira

İstanbul’da polis ekipleri tarafından oto yedek parça kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi.

Ekleme: 6.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 6.05.2024 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon liraİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen otomobil yedek parçaların Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan depo ve iş yerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, Türkiye'ye çeşitli gümrük kapılarından sokulduğu öğrenilen binlerce yedek parçanın saklandığı adresleri tek tek tespit ederek iş yeri ve depolara dün peş peşe baskın düzenlendi.


İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon lira

90 milyon liralık kaçak oto yedek parça ele geçirildi

Polis ekiplerinin düzenlediği zincirleme operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon lira

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lirayı bulan farklı marka ve modelde 269 araç direksiyonu ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulan ve yüklü miktarda vergi kaybına neden olan yedek parçalara emniyet tarafından el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon lira

Yedek parçalar sergilendi

Parça kaçakçıları, gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: Değeri 90 milyon lira

Şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken ele geçirilen oto yedek parçaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.