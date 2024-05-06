Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Baskının dozunu yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum.Bu yıl ki vakıf haftamızı yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Bizden önce 1996-2002 yılları arasında toplamda yalnızca 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecektir. Sadece Türkiye içinde sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri ayağa kaldırdık.Burada tek tek sayamayacağımız pek çok eserin restorasyonunu, imarını ve ihyasını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Biraz evvel yaptıkları konuşmalarda hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz, hem de Kültür Bakanımız yürütülen çalışmalarla özellikle kapsamlı bilgileri bizimle paylaştılar. Ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabiidir. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir. Vakıf haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılarslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz.İş adamı kimliğinin yanı sıra hayırseverliği ile de maruf olan Bayram Kızılarslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteği ile şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Allah kendisinden razı olsun diyorum.Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf medeniyetimizin oluşumunda, sürdürülmesinde, muhafazasında emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intihal eden vakıf insanlarımızı ve hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyorum.Sadece vakıf eserlerinin korunması ve ihyasında değil kültürel hizmetlerden burslara, muhtaçlara yardımdan cemaat vakıflarına kadar geniş bir alanda genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. İlk-orta-lise ve yükseköğrenim seviyesinde toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor.Genel müdürlüğümüzün 7 Ekim'den beri soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Mart ayının sonunda toplam 3 bin tonluk 125 bin gıda kolisi taşıyan 8'inci iyilik gemimizi Gazze'ye uğurladık. Daha sonra bu yardımlarımızı artırarak devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bugüne kadar toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım miktarıyla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık.35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.