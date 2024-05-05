Meteoroloji’den 9 il için kar yağışı uyarısı! İstanbul ve Ankara’da da alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ'da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ'da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu.Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne de mayıs ayında kar yağarken, zemin beyaz örtüyle kaplandı.Öte yandan Meteoroloji bugün ve yarın için 9 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller; Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt…Sarı alarm verilen iller ise şöyle sıralandı: Adana, Artvin, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Osmaniye…Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 21Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 17Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor 14Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 21...