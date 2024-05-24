Bilim insanları yeni bir gezegen keşfetti! Bir yılı bizim yaklaşık 13 günümüze denk

İngiltere'nin Coventry şehrinde bulunan Warwick Üniversitesi'ndeki araştırmacıların da dahil olduğu bir grup bilim insanı, Dünya boyutunda yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile birlikte çalışan ekip, 'Gliese 12 b' adı verilen bu gezegenin yüzey sıcaklığının, Dünya'nınkinden 10 santigrat derece daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca insanların teorik olarak hayatta kalabileceği birkaç kayalık gezegenden biri olduğuna inanıyorlar.Üniversiteden yapılan açıklamada, 'Gliese 12 b'nin Dünya'ya olan uzaklığının, gezegenin daha yakından incelenmesini zorlaştırdığı belirtilirken astrofizikçi Dr. Thomas Wilson keşfe ilişkin şöyle konuştu: 'Bu gerçekten heyecan verici bir keşif ve galaksimizde Dünya'ya benzer gezegenler üzerindeki araştırmalarımıza yardımcı olacaktır.'Gezegenin Gliese 12 adı verilen Güneş eşdeğerinin 'Balıklar Takımyıldızı'nda yer alan serin, kırmızı bir 'cüce' olduğu ve gezegenin yıldızından Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin 1,6 katı enerji aldığı ifade edilen açıklamada, bir tam yılının ise Dünya'da 12,8 güne karşılık geldiği belirtildi.Ekip, gezegenin varlığını ve boyut, sıcaklık gibi özelliklerini doğrulamak için NASA ve ESA'nın uydularından elde edilen verileri kullandı. Dr. Wilson, 'Bu gezegen, bildiğimiz en yakın Dünya boyutunda ve sıcaklıkta olan gezegen' diye belirtti ve şunları ekledi:'Gliese 12 b gibi gezegenler çok nadirdir, bu yüzden bu kadar yakından inceleyebilmek ve atmosferi ve sıcaklığı hakkında bilgi edinmek çok ender bir fırsat.'Bilim insanları, Gliese 12 b'nin insan yaşamına ne kadar uygun olduğunu anlamak için, Dünya'ya benzer bir atmosfere sahip olup olmadığını ve yüzeyinde su bulunup bulunmadığını araştıracak. Bu, bir gezegenin yaşanabilir olarak nitelendirilmesi için gerekli bir kriter.