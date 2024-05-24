Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek MYK'da tek tek açıkladı! Ekonomide 3 büyük hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik kapsamlı sunum gerçekleştirdi.Öncelikli hedefin tek haneli enflasyon olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, parti yönetimine yeni ekonomi modeli ve programını vatandaşa iyi anlatmaları gerektiğini söyledi. MKYK üyelerinin sorularına içtenlikle yanıt veren Bakan Şimşek ekonominin gidişatının iyi olduğunu ifade etti.Bakan Şimşek tasarruf tedbirlerinin tavizsiz uygulanacağını belirterek, 'kemer sıkmaya devam' mesajı verdi. Hükümetin ekonomi programında kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, 'Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor. Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere rağmen programdan taviz vermedi.Hazirandan itibaren enflasyonda düşüş başlayacak. Şu anda bıraksak kur düşecek Merkez Bankası alım yapıyor. Ülkemize 1.5 ayda 54 milyar dolar döviz girişi oldu. Sıcak paraya sırtımızı yaslayamayız. Hedefimiz daha fazla doğrudan küresel yatırım çekmek. Bütçe açığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 3'ün altında tutulacak. Kamu borcu/ GSYH yüzde 35'in altında kalacak' dedi.Teşkilatlara ekonomi modelini iyi anlamaları ve vatandaşa da iyi anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, 'Genel ekonomik görünümümüz iyi. Ekonomi programlarımızı halka açık seçik anlatın.Önceliğimizin alım gücünün artması ve enflasyonun yeniden tek haneye inerek hayat pahalılığının önüne geçmek olduğunu belirtin. Programın etkilerini yaz döneminde daha çok hissedeceğimizi anlatın' diye konuştu.Bakan Şimşek geçen hafta kamuoyuna duyurulan kamuda tasarruf tedbirlerinin detaylarını paylaştı. Tedbirleri 5 ana başlıkta anlatan Bakan Şimşek mali tedbirlerin reçetesini şu şekilde açıkladı:1-Tasarruf tedbirleri tavizsiz uygulanacak2-Vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçirilecek3-Vergide adalet ve etkinlik artırılacak4-Kayıt dışılıkla mücadele hız kazanacak5-Sektörel risk analizine göre kapsamlı vergi denetimi başlatılacakBakan Şimşek sunumunda fiyat istikrarının önemini de maddeler halinde paylaştı: