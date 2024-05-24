Fahiş fiyat ve stokçuluğa af yok! TBMM'de kabul edildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk; haksız kazanca, fiyat artışına ve piyasadaki rekabetin bozulmasına neden oluyor.Fahiş fiyat artışının etkin denetlenmesi ve tespit edildiğinde uygulanacak cezaların caydırıcı oranda artırılması gündemdeydi.Bu kapsamda marketlerde satılan ürünlerin ambalajları üzerine tavsiye fiyatlarının yazılması da gündeme alındı.Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.Cezalar 12 milyona kadar yükseldiKanun teklifi ile birlikte, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi.İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.Kooperatiflerin ana sözleşmeleri 2 yıl daha uzatıldıKooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılıyor.Ürün ihtisas borsasının veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.Kapatma cezasıAyrıca stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza uygulanacak.Aldatıcı reklamın önüne geçilecekDüzenlemede aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımlar da yer alıyor.Buna göre tüketici etkin bir şekilde korunacak. Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.