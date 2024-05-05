BRENT çakıldı! 13 bin bayi akaryakıt fiyatları listesini güncelleyecek

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için EPDK yeni bir karara imza attı. Buna göre akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacak. Söz konusu karar Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi tarafından 15 Mayıs itibariyle uygulanacak. Ayrıca benzin ve mazot fiyatı için gelen zam ve LPG fiyatı için gelen indirim ile 2 gün önce akaryakıt fiyatları listesi de güncellendi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, son 7 haftanın dibini görürken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor.

Benzin fiyatı için gelen 0,28 TL zam, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için gelen 0,26 TL zam ve LPG fiyatı (otogaz fiyatları) için gelen 1,64 TL indirim ile akaryakıt fiyatları güncellendi. Bununla beraber akaryakıt fiyatları için alınan EPDK kararlarının detayları da belli olurken benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı merak ediliyor.Akaryakıt fiyatları için yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor. EPDK, tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi için akaryakıt fiyatları hakkında yeni bir karar aldı. Buna göre akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacak. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.EPDK, petrol piyasası mevzuatına göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5 oranını geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini ve söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisini paylaştı.Öte yandan akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle azalan arz endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından ülke ekonomisine ilişkin endişeleri bu düşüşte etkili oldu.Benzin fiyatı için 0,28 TL zam, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,26 TL zam, LPG fiyatı (otogaz fiyatları) için de 1,64 TL indirim geldi.Benzin fiyatı: 43,64 TLMazot fiyatı: 41,03 TLLPG fiyatı: 22,49Benzin fiyatı: 44,56 TLMazot fiyatı: 41,97 TLLPG fiyatı: 22,46 TLBenzin fiyatı: 44,82 TLMazot fiyatı: 42,22 TLLPG fiyatı: 22,08Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.