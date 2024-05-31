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Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan göre; Çanakkale'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 31.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17. 7 km olarak ölçüldü.

Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu