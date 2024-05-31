Çanakkale'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17. 7 km olarak ölçüldü.