Türkiye'nin 'ticaret' kararı İsrail'i çıldırttı: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'nin kararı ise İsrail yönetimini adeta çıldırttı.İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açık biçimde hedef aldı.Kural, Hukuk tanımayan Katil İsrail, Türkiye'nin kararını 'anlaşmaları ihlal' olarak yorumladı. Katz, ticaret diğer ülkelere işaret ederek, alternatif rotalar oluşturulması talimatını verdiğini kaydetti.İngiliz Guardian Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu adımların, gerilimi daha da derinleştireceğini ifade etti.BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.Aljazeera de iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerken Türkiye'nin kararının İsrail'in tepkisini çektiğini yazdı.Fox News, Türkiye'nin Gazze'deki savaşa karşı protestosunun son hamlesi olarak İsrail ile ticareti kestiğini yazdı. İsrail'in duruma tepki gösterdiğini yazan Fox News 'Bu adım Türkiye'nin İsrail'e karşı mücadelesinde sadece bir cephe. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı aldı.' ifadelerini kullandı.Middle East Eye (MEE) Türk hükümetinin ilk olarak 9 Nisan'da İsrail'e 50'den fazla ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini, daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini yazdı.Maariv gazetesi 'Erdoğan adım atıyor, İsrail kambur duruyor' başlıklı haberinde, Türkiye'nin kararının İsrailli iş insanları arasında öfkeye neden olduğunu yazdı.Calcalist, 'Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak' başlıklı haberinde Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor'un sözlerine yer verdi.Maor, Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının İsrail için çok ağır olacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım konulu davaya Türkiye'nin de müdahil olmaya karar verdiği yönündeki açıklaması dünya medyasında ses getirdi.İngiltere merkezli Middle East Eye, 'Türkiye bu adımla Güney Afrika'nın davasını güçlendirmeyi hedefliyor' dedi.Katar merkezli Al Jazeera 'UAD, devletlerin davalara müdahale etmesine ve görüşlerini bildirmesine izin verebilir' bilgisini paylaştı.ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı BM davasına katılmak İstiyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.CNN Yunanistan, 'Türkiye Güney Afrika'nın Gazze konusunda İsrail'e karşı yaptığı çağrıyı destekliyor' dedi.Alman Spiegel ise haberi 'Türkiye, İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarına katılmak istiyor' başlığıyla duyurdu.