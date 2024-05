Sağanak yağış felaketi getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, kaybolanların sayısı 60'a yükseldi. Toplam 154 noktada etkili olan şiddetli yağış sebebiyle 10 bin 242 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.Eyalet Valisi Eduardo Leite, mevcut durumun eyaletteki geçtiğimiz yıl görülen yağışlardan daha kötü olduğunu belirtti. Vali Leite, "Bu kritik bir olay değil, eyalet tarihinin muhtemelen en kritik olayı" ifadelerini kullandı. Eyaletin kamu hizmetleri şirketine göre küçük bir hidroelektrik santralindeki barajın yıkılmasının ardından 300 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, selden etkilenen bölgeleri havadan incelerken, Vali Leite ile bir araya geldi. Lula, "Valiye ve bakanlarıma federal hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledim. Bunun büyük bir özenle üstesinden geleceğiz" dedi.Öte yandan, dün eyalette 'felaket durumu' ilan edilmişti.