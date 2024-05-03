Derya’yı uykusunda 16 bıçak darbesiyle katletti: Savunması şaşkına çevirdi!

Kan donduran olay 8 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi İpekçilik Mahallesi'nde meydana geldi. Güner Aydın, gece saatlerinde, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Derya Pas'ın evinin kapısını kırıp içeri girdi. Aydın, önce Derya Pas'ın arkadaşı Gökhan E.'yi (38), ardından da yatak odasında uyuyan eski sevgilisini bıçakladı.Derya Pas, kanlar içinde kalırken, Aydın evden koşarak uzaklaştı. Yaralı haldeki Gökhan E.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5'i öldürücü, 16 bıçak darbesiyle yaralanan Derya Pas, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Gökhan E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini söyleyen Güner Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Aydın, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada verdiği ifadesinde, Derya Pas'ın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu, eski sevgilisini bıçakladığı için de cezaevinde yattığını iddia ederek, 'Derya ile olaydan 2 sene önce tanıştım. Kendisi bana alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Derya, kendisinden yaşça büyük birisi ile sevgili olmuş ve onu yaralayıp cezaevine girmiş. Bana, geçmişini silmek istediği, alkol ve uyuşturucudan kurtulmak istediğini anlattı. Babası ile tanıştık. Derya'yı tedavi görmesi için AMATEM'e yatırdık. Kendisi tedavisinin ardından, eski erkek arkadaşı ile görüşerek uyuşturucu ve alkol kullanmaya devam etti' dedi.Derya Pas'ın babası Erol Pas ise Güner Aydın'ın tanıştıkları zaman gerçek ismini kendilerinden sakladığını ve kızına daha önce de şiddet uyguladığını söyleyerek, 'Kızım yalnız yaşıyordu. Bu sürede bir erkek arkadaşı olmuş. Bizimle de tanıştırdı. Kendisi bize ismini Murat olarak söyledi.Derya'yı uykusunda 16 bıçak darbesiyle katletti: Savunması şaşkına çevirdi!Ben, kızım öldükten sonra gerçek isminin Güner olduğunu öğrendim. Kızım bu adamdan uzaklaşmak istedi. Kendisine şiddet uyguladığını öğrendikten sonra, uzaklaştırma kararı aldırdık. Ama kızımın peşini bırakmadı. Evinin kapısını kırıp zorla içeriye girmeye çalıştı' dedi.Güner Aydın'ın daha önce de bir akrabasını öldürdüğünü ve 8 sene cezaevinde kaldıktan sonra pandemi affıyla tahliye olduğunu öğrendiğini söyleyen Erol Pas, şunları söyledi:'Kızıma 15-16 bıçak darbesi vurdu. 5'i öldürücü nitelikteymiş. Sanık, kızımı planlayarak ve tasarlayarak öldürdü. Bu kadar çok bıçak darbesi vurmak demek, canavarca bir hisle yapmak demektir. Daha önce de cinayete karışmış ama insanlar bir kere affedilmeyi hak eder diye karışmadık.Kızımın alkolle problemi vardı ama onu çözmek için destek aldı. Kızımın böbreklerini parçalamış. Bu tür mahlukatlar yaşamamalı. Ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyorum. Kızım bu adamdan ayrılmak için çok mücadele verdi. Bana, ölmeden bir gün önce, 'Artık bu adamdan ve ölmekten korkmuyorum' demişti. 1 gün sonra canice katledildi. Onu görsem yüzüne tükürmek isterdim'