Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurduk'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu. İsrail ile ticaretin durdurulması kararına değinen Başkan Erdoğan, "Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:
İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği yardım miktarını arttırmaya zorlamak amacıyla ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk
Attığımız bu adımların ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyası ile istişare edeceğiz. Biz bu coğrafyada kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz.
Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu konuda tüm kararlı adımları atıyoruz.