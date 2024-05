Bakan Tekin'den yeni müfredatla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen “İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısı, öğretmen sayısı itibariyle derslik başına ve öğrenci başına düşen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri itibariyle çok belirgin, gözle görülür değişiklikler yapılmış durumda olduğunu söyledi.Türkiye'nin tamamında 2002-2003 eğitim-öğretim yılındaki derslik sayısının üç katına yakın bir derslik inşa edilmiş durumda olduğunu belirten Bakan Tekin, “Şu anda halihazırda sistemde aktif olarak çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 80'nine yakını bu son 20 yıllık periyotta atanmış durumda. Bütün bu fiziki göstergelerin artırmasıyla beraber Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretim okulları için temel eğitim kapsamındaki okullarımız için ilkokul ve ortaokullarımız için 23, ortaöğretim kapsamındaki okullarımız için 22'ye düşmüş durumda. Genel ortalama olarak Türkiye ortalaması da bu. Aynı zamanda OECD ortalamaları da hemen hemen bu rakamlara muadil. Dolayısıyla fiziki altyapı açısından ciddi bir sorunumuz yok” dedi.“Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de temel eğitimde yani ilkokullarda ve ortaokullarda öğretmen başına 14 öğrenci, ortaöğretim kurumlarımızda yani liselerimizde ise öğretmen başına 12 öğrenci düşmekte” diyen Bakan Tekin, “Bu da oldukça iyi bir ortalama. Buna rağmen gerek yeni yapılan okullarımız gerek artan nüfus hızının karşılanması, eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılanması açısından yeni dönemde de hem yatırım hem de insan kaynağı açısından Diyarbakır'a yeni takviyeleri de olacak inşallah. Eylül ayında yani 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken halihazırda inşaatı devam eden yaklaşık 960 yani bine yakın derslik yeni olarak eğitim öğretim hizmetine sunulmuş olacak. Okul olarak karşılığında 62 tane yeni okul açılacak demek bu. Hayırlı uğurlu olsun.”ÖĞRETMEN ATAMALARIYeni öğretmen atamalarından da kuşkusuz burada yine ihtiyaç duyulan branşlarla ilgili olarak atama süreci devam edeceğini açıklayan Bakan Tekin, “İnşallah bu tedbirlerle beraber eğitim öğretim niteliğiyle ilgili de yeni projeler hayata geçirilmiş olur. Diyarbakır'da bugün buradayız. Yarın da yine başladığımız günden itibaren her ayın ilk cumartesi günü öğretmenler odası etkinliği yapıyoruz Türkiye'nin her tarafından gerek kişisel, gerek eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak, sorunu olan, bizimle paylaşmak istediği şeyler olan öğretmen arkadaşlarımıza, elektronik ortamda randevu veriyoruz. Toplantımızı yapacağımız alanın kapasitesine göre öğretmen arkadaşımız elektronik ortamda randevu istiyor. Yarın da bu programımızı Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.250 civarında öğretmenin şimdiden randevularını almış durumda olduğunu belirten Bakan Tekin, “Yarın onlarla ucu açık, samimi, içten bir sohbet yapacağız ve süreçle ilgili olarak da karşılıklı olarak birbirimizle istişaremizi yapmış olacağız. Son bir konu daha söyleyeyim. Bakanlığımızın gündemindeki önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz eğitim öğretim programlarında yapmayı planladığımız yani müfredatlar da yapmayı planladığımız değişiklik, Türkiye'de eğitim öğretimle ilgili kamuoyunun bu kadar canlı olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olduğumu bir kere ifade etmek istiyorum. Programlarımız, yani müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü. Bu anlamda bize eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese gerek tüzel kişilere gerekse gerçek kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu katkı ve öneriler bakanlığımızda ciddi şekilde değerlendirilecek” diye konuştu.Bugün itibariyle bir hafta oldu, bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarının, program denilen dokümanların 1 milyon 372 bin defa indirildiğini kaydeden Bakan Tekin, “Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. O dosyaların 1.5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş olması benim açımdan Milli Eğitim Bakanı olarak dediğim gibi problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen, istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak şahsım tarafından oldukça mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde an itibariyle 45 bin 636 tane de bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve nere olmak üzere toplamda 45 bin ayrı görüş bildirilmiş. Ben görüş bildiren kanaat ifade eden kişilere hassaten teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, tüm bu yapıcı sürece açığız” dedi.Eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin gerek gerçek kişilerin, gerek tüzel kişilerin, gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum örgütlerinin katkısıyla desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olacağını değerlendiren Bakan Tekin, bu anlamda destek olan, destek olacak olan herkese bir kez daha teşekkür etmek istediğini dile getirdi.Bazı CHP'li vekillerin bakanlık önünde açıklamada bulunması sorusunu cevaplayan Bakan Tekin, “Dediğim gibi katkı veren herkese açığız katkılarına. Vekillerimize de biz orada çay ikram etmek istedik. Kendilerine böyle bir ikramımız olsun istedik. Keşke biz orada olsaydık. Beraber karşılıklı protesto olarak değil de karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz, sorularımız var sorularımıza cevap verir misiniz diye randevu olsaydı daha medeni daha hukuk devleti, daha demokratik devleti kriterlerine uygun olurdu. Daha uygun bir zamanda onları da bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır'daki programımızı da başka bir gün ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer hazır ellerinde hazır böyle kamuoyuna popülist mesajlar vermek yerine ellerinde programlarla ilgili hazır dokümanlar, raporlar varsa onları da teslim almaları için arkadaşlara ben gerekli uyarıları yaptım. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip, protesto ediyoruz dili hiç hoş olmaz, raporları varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarını vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine” dedi.Bakan Tekin'e, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak eşlik etti.