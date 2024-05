Bakan İbrahim Yumaklı startı verdi: 81 ilde uygulanacak 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı

Geçtiğimiz yıllarda özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangıları adeta ciğerlerimizi yaktı.Binlerce hektarlık ormanlarımız yangınlarda zarar görünce süratle harekete geçildi.Alınan yangın söndürme uçaklarıyla yeni bir filo kuruldu ve sorunun çözümü konusunda kritik bir eşik aşıldı. Şu an envanterde olası bir yangına karşı 105 helikopter, 26 uçak, 5 bin kara aracı ve 14 insansız hava aracı bulunuyor.Bir diğer yanda ise orman yangınlarının önlenmesine yönelik toplumsal çalışmalara da ağırlık veriliyor.Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek için orman yolları, yangın önleme şeritleri, orman bakımı, enerji nakil hattı altları yakınında yanıcı etmenlerin temizliği gibi birçok çalışma yürütüyor.Ormanların büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu alanı çöp ve atıklardan arındırmak, temiz tutmak, korumak, toplumun da sorumlulukları arasında yer alıyor.Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu dikkate alındığında ormana atılan atıkların orman yangınlarının çıkması ve ilerlemesinde önemli role sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıklar da yangına sebep olabiliyor.Orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmalarda yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler temel strateji olarak belirlendi.Bu kapsamda orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla bütün illerde uygulanacak 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Muğla'da düzenlenen törenle başlattığı kampanya ile orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin yanı başındaki yanıcı maddelerin azaltılması (çalı, diri örtü temizliği ve alt dal budaması) ve çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.Törende konuşan Yumaklı, ormanların mutlak suretle korunması gereken en nadide doğal kaynaklar arasında bulunduğuna dikkati çekti.Yaz aylarının gelmesiyle ormanların yangın tehdidi altında olduğunu belirten Yumaklı, “Bu hadise hepimizin yüreklerini dağlasa da orman yangınlarının ülkemizin doğal gerçeklerinden biri olduğunun altını çizmek isterim. Ancak, alınacak önlemlerle ihmaller sonucu meydana gelen orman yangınlarını en aza indirebiliriz” ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı, orman varlığını vatandaşlarla artırdıklarını vurgulayarak, şimdi de vatandaşlarla korumak için “Orman Benim” kampanyasını başlattıklarını dile getirdi.Orman yangınlarıyla mücadelede önceliklerinin yangını çıkmadan önlemek olduğunu bildiren Yumaklı, şunları söyledi:“Bunun için mücadelemizde yangını önleme faaliyetleri ayrı bir öneme sahip. Toplumun her kesimini bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile başlayan mücadele sürecimiz, yürüttüğümüz bir takım teknik çalışmalar ve bakım faaliyetleriyle devam ediyor. Orman yangınları ile mücadele için ayrıca ekosistemimizi yangına dayanıklı hale getirme çalışmaları yürütüyoruz.Bu kapsamda ağaçlandırma faaliyetlerimizde; keçiboynuzu, servi ve yalancıakasya gibi yangına dayanıklı yapraklı türler ile yaban hayatı için besin sağlayacak meyveli ağaçlara daha çok yer veriyoruz. Ancak, 10 yangından 9'u insan kaynaklı sebeplerden meydana geliyor. Ormana atılan atıklar maalesef yangınların çıkması ve ilerlemesine sebep oluyor. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati önem taşıyor.”Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 30'unun orman olduğuna işaret eden Yumaklı, bu alanları çöp ve atıklardan arınmış hale getirmek, temiz tutmak, korumak sadece bir kurumun değil, her ferdin görevi ve sorumluluğunda olduğunu belirtti.Yumaklı, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıkların orman yangınına sebep olmaları dolayısıyla son derece tehlike arz ettiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:“Havayı ve suyu temizleyen ormanlarımızı atıklardan temizlemek için artık hep birlikte harekete geçme zamanı. Artık bu mücadeleyi yalnızca orman teşkilatımızla değil, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla, adeta milli mücadele ruhuyla gerçekleştirme zamanı. Orman yangınlarında cesaretini yakından tanıdığımız, fidan dikiminde gönlünün bolluğunu çok iyi bildiğimiz aziz milletimizin; ormanların temiz tutulmasına da teveccüh göstereceğinden eminiz. ‘Orman Benim' kampanyası ile yürüttüğümüz çalışmalar, bizlerin geleceğini de şekillendirecek. Biliyoruz ki, bu hassasiyeti göstermezsek yakın bir gelecekte bunun faturasını toplum olarak ödemeye mecbur kalacağız. Gelecek neslimizin bu acı faturayı ödememesi için üzerimize düşen sorumlulukları bireysel, toplumsal ve kurumsal manada yerine getirmek zorundayız.”Kampanyanın başarılı olacağından şüphesinin bulunmadığını kaydeden Bakan Yumaklı, destek veren sivil toplum kuruluşları, paydaşlara ve vatandaşlara teşekkür etti.