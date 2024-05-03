Aboneliği olmayanlara kötü haber! Yeni gelen özellik kullanıcıları üzdü

Ünlü müzik platformu Spotify Premium aboneliği olmayan kullanıcılarına yönelik yeni bir özelliğini paylaştı.Artık Spotify üyeliği bulunmayan kullanıcıların şarkı sözlerini görüntüleyemeyecek.Özelliği duyan ve ücretli aboneliği bulunmayan kullanıcılar ise Reddit'ten bir araya gelerek tepki gösterdi.Spotify gelen tepkiler üzerine ise durumun değişebileceğini, yalnızca bir deneme olduğunu belirtti.Spotify'ın ise geçtiğimiz haftalarda şarkı sözlerini bazı kullanıcılar için kısıtlamış, şarkı sözlerine erişmek isteyen kullanıcılar ise, “Spotify Premium'da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın” yazısıyla karşılaştıklarını belirtti.Şarkı sözlerinin yalnızca permium kullanıcılarına özel olacağı iddia edilirken şirket, web sitelerinde de geçerli olup olmayacağını bu nedenle de bazı testlerden geçireceği öğenildi.Şarkı sözlerini göstermeye çalışan kullanıcıların ise aylık limitlerinden düşeceği belirtlirken, kullanıcılar şirketin dinleyiciyi ücretli bir şekilde abone olmaya zorladığını belirtti.Ayrıca Spotify verilerine gör bu yıl kullanıcısı yayısı 600 milyona ulaştı ve beklentinin çok üstünde abone sayısına ulaştı.Ancak Spotify'ın kullanıcıları üzerinde sınırladığı şarkı sözlerini hali hazırda Genius, Shazam ve Musixmatch gibi uygulamalarda ücretsiz bulunuyor.