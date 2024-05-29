İşte asalet! Göz kamaştıran savunma: 2 ayda 39 dev adım...

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Türk Savunma Sanayiinde çalışmalar hız kesmiyor. AR-GE çalışmalarının aralıksız sürdüğü savunma sanayii ürünlerinde son 2 ayda hangi gelişmeler yaşandı? İşte detaylar…ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi savunma sanayii firmalarının ürettiği ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kazandırılıyor. Bunun yanı sıra elde edinilen tecrübeler uzay çalışmalarında ve diğer sanayii alanlarında kullanılıyor. Peki son 2 ayda Türk Savunma Sanayiinde ne tür gelişmeler yaşandı? İşte Türk AR-GE ordusunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde son 2 ayda atılan 39 dev adım…• Muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz'in (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Fergani Uydusu'nun, hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi gerçekleştirildi.• MİLGEM-06/07/08 (İstif Sınıf Fırkateyn) inşa projesi kapsamında SEDEF Tersanesi tarafından inşa edilen MİLGEM-07, TCG İZMİT'in (F-517) ilk bloğu %70'in üzerinde donatım seviyesi ile kızağa alındı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-2 Keşan İntikal Uçuşu ve Bayraktar TB3 PT-1 41. ve 42. test uçuşları ile toplamda 382 saatlik uçuş süresine ulaşıldı.• Sistem Tanımlama ve Performans Testleri'ni tamamlayan Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI'nın kol uçuşunda Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden Keşan'a ulaştı.• TUSAŞ tarafından üretilen Filipin Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan 2 adet T-129 Atak Helikopteri, 17 Mayıs 2024 tarihinde Atienza Havva Üssü'nde düzenlenen törenle Filipin Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.• BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter enkaz bölgesini başarıyla tespit edip, Türkiye'deki görevine döndü.• ASELSAN'ın geliştirdiği Milli Görev Bilgisayarı ile uçan F-16 ÖZGÜR, 15.000 feet irtifadan LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-1, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testi kapsamında 38, 39 ve 40. Test uçuşları başarıyla gerçekleştirerek toplamda 357 saat uçuş süresine ulaştı.• ROKETSAN'ın omuzdan atılan füzesi SUNGUR, test atışlarında hedefini başarıyla vurdu.• ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.• UNIROBOTOTICS'in TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), HAVELSAN'ın BARKAN insansız kara aracına entegre edildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 İHA'nın 1. protipi 36. ve 37. test uçuşunu, 2. protipi ise 7. ve 8. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Toplam uçuş saati 343 saate ulaştı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, 30 bin feet irtifadan, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen deniz üstündeki sabit hedefi, ROKETSAN MAM-T ile tam isabetle vurdu.• ASELFLIR-500 EO/IR/LD kamera testleri kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen hedefini, ROKETSAN KMC + CİRİT ile başarıyla vurdu.• ASELFLIR-500 EO/IR/LD kamera testleri kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile işaretlenen hedefi ROKETSAN MAM-L ile vurdu.• TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, ikinci uçuşunu 6 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Yeni boyalı hali ile ilk uçuşunu yapan KAAN, 14 dakika havada kalırken 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.• SARSILMAZ tarafından geliştirilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas'taki Galveston Polis Departmanı'nın görev silahları arasına girdi.• Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına yönelik muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının testleri tamamlandı.• Bayraktar TB3, 34. ve 35. uçuş Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 372 saat havada kalarak, 33.000 feet yüksekliğe ulaştı. Bu uçuşla Bayraktar TB3, PD170 yerli motoru ile çıkılan en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.• TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET İleri Seviye Jet Eğitimi ve Hafif Taarruz Uçağı, 63G ile yüksek performans manevralarına başarıyla devam ediyor.Türk Savunma Sanayii göz kamaştırıyor! 2 ayda 39 dev adım...NİSAN• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 PT-2 Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında 4. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.• M60T tanklarında dış ortam gözetlemesi için kullanılan Optik Teleskopik Periskop, ASELSAN tarafından millileştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, 28. uçuş testinde, Tam Yükte Kalkış-İniş Performans Testi'ni başarıyla gerçekleştirerek, toplamda 249 saatlik uçuş süresine ulaştı.• KALE ARGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilen turbojet füze motoru KTJ-3700 test faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.• ASELSAN tarafından geliştirilen Radar Arayıcı Başlık Yalın Hattı ilk ürünlerini verdi.• FNSS tarafından geliştirilen PARS IV 8x8'in, 35 mm'lik TEBER-35 Uzaktan Komutalı Kulesi ile stabilizasyon ve atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA'nın 30'uncu test uçuşu BAYKAR BG-160 kamerasıyla başarıyla gerçekleştirildi.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI 50.000 uçuş saatini tamamladı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3'ün iki protipi, hafta boyunca testlerde toplam 272 saat 47 dakika uçuş süresine ulaştı.• BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı.• Taşınabilir Elektronik Taaruz Sistemi (MİLKAR) ve Temel Eğitim Helikopterlerinin testleri tamamlandı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından üretilen 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış gerçekleştirdi.• İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun ilki, TCG AKHİSAR'a entegre edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.• TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştirdi. İlk uçuşundan bu yana HÜRJET: 50 sorti uçuş, 39 saat 44 dakika uçuş süresi, 15 bin fit irtifaya ulaştı.• BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, Yüksek irtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında gerçekleştirdiği 32. uçuşunu başarıyla tamamlayarak toplam 305 saatlik uçuş süresine ulaştı.• ASELSAN tarafından geliştirilen muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi'nin (MİLKAR) testleri tamamlandı.• DELTA V Uzay Teknolojileri, Sonda Roketi Uzay Uçuş Testi'ni Sinop'ta gerçekleştirdi.• TUSAŞ tarafından üretilen T625 GÖKBEY Helikopteri TEI tarafından gerçekleştirilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu 22 Nisan 2023'te gerçekleştirdi.