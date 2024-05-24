Nur Viral'e ilginç soru! 'İnsanları parçalayarak...'

Gündüz kuşağının sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.Sunuculuğunu Nur Viral'in üstlendiği programda, seyircilerin merak ettiği sorular uzman isimler tarafından cevaplanıyor.Seyricilerden gelen, "Torunum fenomen olmak istiyor, fenomen olmak günah mı?" sorusunu, İstanbul Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç yanıtladı."İnsanları kışkırtarak fenomen olacaksan hiç olma"Bilgiç ekran başındaki izleyicinin sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:"Fenomen olmak günah değildir. Ama hangi alanda olacak? Ülkemizin başarısı adına mesela sporda, sanatta yani insanlara faydalı, yarayışlı bir şey olacaksa ne olacaksa olsun zirveye kadar çıksın. Ama insanlığa faydası olmayan bir şeyde yani kötü bir yolda olmasın lazım değil. Sosyal medyada fenomen olmak beliki çok meşhur güzel bir şey ama ahirette dudaklar, eller, ayaklar, diller hesaba çekilecek. Bazı insanları kışkırtarak, iftira atarak, insanları bölerek parçalayarak fenomen oluyorsan hiç olma daha iyi. Hiç kimse tanımasın seni daha iyi."