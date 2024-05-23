Ceviz büyüklüğünde dolu: Bir çok kent dakikalar içinde beyaza büründü

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından bir çok kentte dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri hayrete düşürdü.Kars'ı ceviz büyüklüğünde dolu vurdu. Kentte etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç sahiplerine zor anlar yaşattı.Kentte öğleden sonra etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak isteyen vatandaşlar, buldukları halı, battaniye gibi malzemeleri araçlarının üzerine örttü.Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen dolu ekili alanlara da zarar verdi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı.İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak sırasında dolu etkili oldu.Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin isabet ettiği bir otomobilin arka camı kırıldı. Dolu, bazı araçların metal aksamında göçüklere yol açtı.Dolu nedeniyle sokaktaki elektrik ve haberleşme direklerinde bulunan bazı kablolar koptu, evlerin bahçelerindeki çiçekler zarar gördü.Bilecik'te öğleden sonra başlayan yağış kısa sürerken ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Söğüt'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış yerini doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığını şaşırdı.Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken Söğüt Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına düşen dolunun çıkardığı ses, yağışın şiddetini gözler önüne serdi.İlçeye bağlı Çaltı ve Yakacık'ta şiddetli dolu yağışı etkili olurken bazı seralarda hasar oluştu.Manisa'nın Salihli ilçesine etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.Salihli'de saat 14.30 sıralarında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü. Dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Doluya yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı.İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar görürken, araçlarda hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı bölge halkını uyardı.Bursa'nın Gürsu ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken, vatandaşlar Ericek göletinin taşmasından endişe etti.Gürsu'da yağış sebebiyle toplu konut alanına giden yol dereye dönerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip suyun geri çekilmesini bekledi. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Bir genç de doludan kaçmaya çalıştığı anları cep telefonu ile çekip paylaştı. Parklardaki yeşil alanların ise kısa sürede kar yağmışçasına üzerleri beyaza büründü.