Yılanlar ülkeyi sardı: Evcil hayvanları yiyorlar

İlk kez 10 yıl önce Porto Riko'da ortaya çıkan boa yılanları ve pitonlar artık halk için büyük bir sorun haline geldiler. Yılanların ülkede artan popülasyonu çaresizce bastırılmaya çalışılıyor fakat sonuç alınamıyor.Porto Riko Üniversitesi'nden biyolog Alberto R. Puente-Rolón, 'Burada ciddi bir sorunumuz var ve kuş türlerine yönelik ciddi bir tehdit söz konusu' dedi.Güney ve Orta Amerika'ya özgü olan Boa yılanlarının, egzotik evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olarak kazara serbest bırakılmalarının ardından Porto Riko'da ilk kez 2012 civarında ortaya çıkmaya başladığı tahmin ediliyor.75 kiloluk yılanları kontrol altında tutacak hiçbir doğal yırtıcı olmadığından, boa yılanı popülasyonu son 10 yılda patlama yaşadı.Yılanlar, sürekli olarak halkın kedilerini, tavuklarını avlayarak, öldürüyor. Halk, hayvanlarını korumaya çalışıyor. Öldürülen hayvanların karınlarında kediler, kuşlar ve dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan Porto Riko papağanı da dahil olmak üzere diğer küçük memeliler de bulundu.Uzmanlar bu yerli türlerin tükenmesinin Porto Riko'nun ekosistemi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini ve boa ve pitonların taşıdığı hastalıkların adanın daha küçük yerli yılanları için de tehlike oluşturduğunu söyledi.