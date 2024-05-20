En çok endişe ettikleri bölgeyi açıkladı... 3 ile uyarıda bulundu

6 Şubat 2023'te yaşanan felaketin ardından uzman isimler Marmara'da beklenen deprem için birbiri ardına uyarı yapmayı sürdürüyor. Depreme dirençli kentler oluşturulması yönünde çağrıyı bırakmayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda bir kez daha uyarı yaptı.Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasından satır başları:Eğer tarih tekerrür ederse bu bizim bir bakıma cehaletimizden olur. Tarihin tekerrür etmesi bir kaide değildir. Siz tarihten ders almazsanız, gerekeni yapmazsanız tarih tekerrür eder, aynı hataya bir defa daha düşersiniz. Biz tarih tekerrür etmesin diye bas bas bağırıyoruz. Marmara'ya İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye...Bunu 6 Şubat depremlerinden önce de söylüyordum. Marmara'da tedbir alın diyoruz ki 6 Şubat tekerrür etmesin, insanlarımız ölmesin. Korkuyorum ki tarih yine tekerrür edecek.Şu anda bizim en çok endişe ettiğimiz bir yer Tunceli yöresi, yani Erzincan-Bingöl Karlıova arası. Burası deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir boyuta gelmiş artık.