Yüksek emekli maaşı almanın 7 anahtarı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Emekli olmak birçok çalışanın hayali. Bununla beraber çalışanların en çok merak ettiği konuların başında 'Ne zaman emekli olabilirim' ve 'Ne kadar emekli maaşı alırım' soruları yer alıyor.Emekli olmak birçok çalışanın hayali. Emekli maaşı hesaplanırken kazançlar aylık bağlama oranlarına ve güncelleme rakamlarına göre hesaplanıyor. Güncelleme oranları da yıl yeniden belirleniyor.Emekliler yılda 2 kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular için bu zam enflasyona göre belirlenirken, memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme devreye giriyor. Öte yandan emekli maaşını artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler var. Bunlara dikkat eden daha yüksek emekli maaşı alıyor.Çalışanların en çok merak ettikleri 2 konu var:Ne zaman emekli olacaklarıNe kadar aylık bağlanacağıEmeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalara dikkat etmek lazım.En önemli parametre brüt maaş. İşte emekli maaşının yüksek olması için çalışırken alınabilecek bazı önlemler:Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak.Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.