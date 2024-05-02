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26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…

Korkunç olay Aydın Nazilli'de meydana gelmişti. Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel'in kullandığı kamyonetin refüje çarpıp takla attığı kazada ağır yaralanan Tuğçe Aydın (26), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Ekleme: 2.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 2.05.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…Takvim yaprakları 11 Nisan'ı gösterdiğinde Aydın Nazilli'de korkunç bir kaza yaşandı.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.


26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…

Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif Tuğçe Aydın ise ağır yaralandı. Tuğçe Aydın önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tuğçe Aydın, gün gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…

Aydın'ın acı haberiyle aile büyük üzüntü yaşadı.

26 yaşındaki Tuğçe Aydın da kurtarılamadı! Kalbi 20 gün dayanabildi…

Yakınları tarafından hastaneden alınan Aydın'ın cenazesi, bugün Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.