Songül Karlı oğlanı büyüttü!

Attığı her adımla adından söz ettiren ve son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşulan Songül Karlı, bir dönem bikinili pozlarına oğlunun tepki gösterdiğini belirterek "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı, bir kez daha oğluyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Instagram hesabında anne-oğul paylaşımında bulundu. Efe'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Maşallah anneye benziyor, burun minicik aynı anne", "Aslan parçası büyüdü maşallah yakışıklıma" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın biricik oğlu...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde olan Songül Karlı, bir dönem oğlu Efe ile adından söz ettirmişti.Karlı bikinili pozlarına oğlunun tepki gösterdiğini belirterek "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" demişti.Son dönemlerde ise geçirdiği estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Karlı, bir kez daha oğlu Efe ile gündeme geldi.Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, Instagram hesabında anne-oğul paylaşımında bulundu.Oğlu ile kamera karşısına geçen Karlı, paylaşımına "Canım oğlum" notunu ekledi.Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.Efe'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Maşallah ne yakışıklı olmuş", "Maşallah anneye benziyor, burun minicik aynı anne", "Aslan parçası büyüdü maşallah yakışıklıma" yorumları yapıldı.Efe son haliyle büyük beğeni toplarken Songül Karlı için "Annesi değil ablası gibisin "yorumları yapıldı.