Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama

Mülakatın kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50’ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Tekin, 'mülakat' konusuyla ilgili net mesaj verdi.Tekin, mülakatın kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50’ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Burada bir çelişki var.” dedi.Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuşan Bakan Tekin, “Kanunla ilgili süreç bürokratik anlamda tamamlandı. TBMM’deki Milli Eğitim Komisyonu’nun gündemine gelecek. Oradaki tartışmalardan sonra da Genel Kurul’a gelir.” dedi.Eğitimde şiddet konusunun yalnızca yasal düzenlemeyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Tekin, toplumda farkındalık oluşması gerektiğini vurguladı.