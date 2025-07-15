60 ilde FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.Yurt dışı ve yurt içinde daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmakla suçlanan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterildiği belirlendi.Bu kişilerden TL, Dolar veya altın toplandı. Toplanan bu fonların gıda kolisi adı altında örgüt üyesi şüphelilere gönderilerek maddi destek sağlandığı belirlendi.Örgüte fon sağlayan 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde, bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.