Hayaller gerçek oluyor! Konya - Antalya arası...

Konya’dan Antalya’ya kadar uzanacak olan yüksek hızlı tren projesi, bölgedeki ulaşımı kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma yatırımları arasında önemli bir yere sahip olan bu proje, seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltarak hem yolculara hem de ekonomik hayata büyük kolaylık sağlayacak.

Konya'da zemin etüdü tamamlanan ve Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan yüksek hızlı tren (YHT) projesinde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından yürütülen projenin yeni haritası, özellikle Antalya ve Alanya bölgelerinde büyük sevinç yarattı.Yayınlanan haritada dikkat çeken önemli detay, Antalya hattının iki kola ayrılarak bir kolunun doğrudan Alanya'ya kadar uzanacak olması.Bu yeni gelişme, Alanya'nın da hızlı tren ağına entegre edilerek ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağına işaret ediyor.Projeyle birlikte Konya-Antalya arası seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya, Kayseri-Antalya arası ise 2 saat 45 dakikaya düşürülecek. Böylece bölgedeki ulaşım hem daha hızlı hem daha konforlu hale gelecek.YHT hattının inşaatının 2024 yılında Antalya-Konya kısmından başlayarak 2030'da tamamlanması hedefleniyor.Konya-Aksaray arasındaki bölümün 2031, Aksaray-Kayseri hattının ise 2037 yılında bitirilmesi planlanıyor.Toplam uzunluğu 607 kilometreyi bulan bu dev proje, Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya üzerinden Antalya'ya kadar uzanacak.Antalya hattının Manavgat yönünde iki kola ayrılması ise bölge için büyük avantaj sağlıyor. Serik ve Alanya güzergâhlarının yüksek hızlı trenle buluşması, turizm ve ticaret açısından ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.