DEM Parti heyeti ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşecek!

DEM Parti İmralı Heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaret 16 Temmuz'da gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin çabaları sonucu Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor... Terör örgütü PKK'nın 46 yıl sonra silah bırakmasının ardından, örgüte mensup 30 terörist, cuma günü IKBY'nin Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etmişti.Yakın zamanda kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu öncesi DEM Parti İmralı Heyeti'nin Meclis'te kurulacak komisyonla eş güdümlü olarak siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenildi. İmralı Heyeti'nin 16 Temmuz Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği bildirildi. Heyet daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek.