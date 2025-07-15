Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde havanın parçalı bulutlu; İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz ve Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.Meteoroloji 35 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağmur beklenen şehirler şöyle; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya, Isparta, Adana, Hatay, Gaziantep, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari.Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutluBALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutluParçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açıkA.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMANİSA °C, 39°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutluSİNOP °C, 34°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu