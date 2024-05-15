Meta açıkladı: Facebook'un bir özelliği daha kapanıyor

Meta, iş hayatında kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri 'Facebook Workplace' uygulamasını kapatıyor. Teknoloji sitesi TechCrunch, şirketin ilerleyen saatlerde resmi bir duyuruyla kapatma kararını açıklamayı planladığını bildirdi.Workplace, Microsoft Teams ve Slack'e rakip olarak 2016 yılında duyurulmuştu.8 yıl aradan sonra uygulamayı kullanımdan kaldırma kararı alan şirket, ilk adımı 2025 Eylül ayında atacak. Bu tarihten sonra Workplace'nin sadece okuma ve dışa aktarma özellikleri kullanılabilecek. Takvimler 2026 Mayıs ayını gösterediğinde tamamen erişime kapatılacak.Workplace müşterilerine gönderilen bir notta şirket, geçişe hazır bir alternatif olarak Zoom'a ait Workvivo platformunu öneriyor. Bir başka kurumsal iletişim platformu olan Workvivo, 2023 yılında Zoom tarafından satın alınmıştı.İsmi açıklanmayan bir kaynak, TechCrunch sitesine, 'Çalışma şeklimizi temelden yeniden şekillendireceğine inandığımız yapay zeka ve metaverse teknolojilerini geliştirmeye odaklanabilmemiz için Workplace'yi kaldırıyoruz' açıklamasında bulundu.Meta, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren Workplace'te yüzde 50 indirim uygulayacağını açıkladı. Halihazırda aylık dolara satılmakta olan platform böylelikle 2 dolara inmiş olacak.Workplace yöneticileri, kullanıcıları için 'Bilgilerinizi İndirin' aracını açarak sistemde kayıtlı verilerinin doğrudan 'İşyeri' ayarlarından indirilmesini sağlayabilecek. Bilgileri dışa aktarmak için Workplace API'si kullanılabilecek.Meta geçtiğimiz yıl, Facebook Messenger'in daha az yer kaplayan ve daha az internet tüketen Lite sürümünü kapatmıştı.