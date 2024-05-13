Görenler inanamadı! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nün Tatvan ilçesi İncekaya mevkii sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler vatandaşları şaşırttı.Van Gölü'nde mercan resiflerine benzeyen ve 'su altı peribacaları' olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor.Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikte Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyalit havadan da görüntülendi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel bir güzellik sunarken diğer yandan ise su çekilmesinin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayret ederken, geçen sene ile bu sene arasında çok büyük bir fark olduğunu belirtti.Serkan Sönmez adlı vatandaş, “Tatvan'a bağlı İncekaya köyünde suların çekilmesiyle beraber doğal güzellikler oluşmakta. Dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekmekle beraber burada yaşayan vatandaşları tedirgin etmektedir. Bunun sebebi Tatvan'da ve çevre ilçelerde hissedilen kuraklıktan dolayı Van Gölü'nün aşırı derece çekilmesi halkı tedirgin etmektedir” diye konuştu.