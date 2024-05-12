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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 8 kişi yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından aralarında FETÖ/PDY şüphelisi ve aranan kişilerin de bulunduğu 8 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla giderken yakalandı.

Ekleme: 12.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 8 kişi yakalandıİl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyünde, aralarında FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç polis memuru ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama' ve 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlarından aranan 4 şüpheli, 3 çocuk ve Irak uyruklu kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yakalanan Irak uyruklu kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.