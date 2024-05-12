Anneler Günü’nde kan donduran haber: Misafirlikte 9 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Korkunç olay saat 06.00 sıralarında Mersin'in Toroslar İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen G.E., misafirliğe gittikleri akrabasının evinde oğlu Y.E.'yi karnından bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan G.E., işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Y.E.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.