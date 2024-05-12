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Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi araçlar su altında kaldı

Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı. Otoyolda trafik durdu.

Ekleme: 12.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi araçlar su altında kaldıAdana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.


Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi araçlar su altında kaldı

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi araçlar su altında kaldı

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.

Adana'da sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi araçlar su altında kaldı

Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.