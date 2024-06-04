  • USD: 32,15 - 32,21
  • EURO: 34,86 - 34,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli’de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti.

Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti
Ekleme: 4.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti
Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti

Köpekleri site sakinleri besliyor

Yaşlı şahsa saldıran köpeklerin, bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.

Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti

Beyninde hasar oluştu

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özsağolu’nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.