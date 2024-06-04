Köpek dehşeti bitmiyor! Sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli’de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti.

Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı.Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.Yaşlı şahsa saldıran köpeklerin, bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu’nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Özsağolu’nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.